Paulo Strehlke y la emoción por cumplir el sueño de nadar en el Sena en unos Juegos Olímpicos

Paulo Strehlke será uno de los dos representantes mexicanos que recorrerán el histórico Río Sena durante la competencia de aguas abiertas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta es una meta cumplida para el joven nadador, quien cuenta los minutos para competir en el magno escenario, que conoce por su serie de televisión favorita.

“Es el sueño de todos los deportistas ir a unos Olímpicos, y en París, que es una ciudad tan grande y con mucha historia, es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Una de mis series favoritas es Los Mosqueteros [basada en la novela de Alejandro Dumas] y ellos están allí con el río Sena. Es un gran honor estar allí y representar a México”, comentó en entrevista concedida a EL UNIVERSAL Deportes.

Strehlke, quien de la mano del experimentado Daniel Delgadillo, olímpico mexicano en Tokio 2020, obtuvo su boleto a la máxima justa deportiva, compartió ese momento tan especial en su vida.

“Terminé la competencia y no estaba seguro de haber logrado el boleto a París, le pregunté a varios compañeros, pero existía la duda de si era oficial. Tenía un ojo hinchado y tuve que ir a la enfermería, pasó mucho tiempo en la espera mientras estaba dentro y cuando me dijeron fue un shock, una emoción muy rara”, mencionó.

Por último, Paulo quien se encuentra en una intensa preparación para llegar en la mejor forma a tierras francesa, invitó a las personas a conocer más de su disciplina y no considerarla como algo sencillo. “Nadamos en cualquier cuerpo de agua y en la carrera olímpica serán 10 kilómetros. No es nada fácil, debes poner atención a cada brazada y pensar la estrategia que quieres hacer. Lo más difícil y cansado es recibir los golpes, no hay carriles y con las olas se dan patadas y puñetazos cada minuto”.