Paulo Strehlke feliz por el crecimiento de las Aguas Abiertas en México

Paulo Strehlke será el tercer nadador mexicano en participar dentro de la prueba de aguas abiertas en unos Juegos Olímpicos, un motivo de orgullo y satisfacción para el joven morelense, quien se mostró feliz por el crecimiento de su disciplina en los últimos años.

Esta circunstancia pone a México en la mira de las potencias, dejando claro que existe talento suficiente para destacar y alcanzar los lugares más importantes. “Recuerdo que hace algunos años únicamente íbamos tres personas, no había muchos jóvenes y las cosas han cambiado. La verdad eso me hace muy feliz, me tiene muy contento, porque de la nada ahora somos más de 20... Eso me llenó el corazón de felicidad. Hoy el mundo se da cuenta de que México también puede y existe talento”, comentó.

En ese sentido, el medallista de oro en los pasados Juegos Centroamericanos de San Salvador y de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023, aprovechó la oportunidad y le dejó un mensaje a los nuevos nadadores, que tiene como finalidad pedirles que sigan sus sueños a toda costa, sin importar lo que se les ponga enfrente.

“Hace un par de años no me veía siendo un participante en los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora aquí estoy, trabajando para hacer la mejor competencia de mi vida. Y por eso le digo a todos que luchen por sus sueños y trabajen intensamente para conseguirlo”.

Por último, Strehlke compartió su principal tarea en los Olímpicos de París 2024, teniendo en mente llenar de orgullo al país. “Creo que el objetivo es el de siempre, hacer una buena carrera y disfrutarla. Me gusta estar muy claro en lo que hago, quiero aprender y entregar alegrías a México”, finalizó.