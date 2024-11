Pato O’Ward anhela llegar a la Fórmula 1

El Gran Premio de México 2024 reavivó en Patricio O’Ward las ilusiones por formar parte, en un futuro no muy lejano, de la parrilla en la Fórmula Uno.

El piloto regiomontano probó el McLaren en la práctica libre 1 (donde culminó en el puesto 13) y esa hora en el Autódromo Hermanos Rodríguez le ha hecho entender que va por el camino correcto.

“El día que llegue a la Fórmula Uno voy a extrañar esos tiempos en la IndyCar; estoy acostumbrado a otra vida. Se van a tener que hacer sacrificios, pero estoy más que listo y dispuesto a realmente dejar lo que tenga que dejar para llegar”, respondió Pato.

Lee también: Lewis Hamilton correrá el McLaren MP4 de Senna en Brasil

O’Ward tiene claro que su objetivo no es sólo llegar a la categoría reina del automovilismo, sino hacerlo de tal manera que pueda estar ahí por muchos años. “Quiero estar seguro de que, al llegar, me quede, y no nada más estar llenando la parrilla”, confesó el norteño.

Patricio señaló que su breve aventura por el México GP le servirá para mejorar en la IndyCar el siguiente año, donde no baja los brazos para —por fin— ganar la Indy 500.

“La historia de la Indy 500 ha sido que he estado muy cerca tres veces [de ganarla]; entonces, digo ‘ya dame una’. Veremos cómo la podemos sacar y estoy emocionado de poder regresar”, confesó el piloto.

Lee también: Toto Wolff alza la voz y defiende a Checo Pérez de su mal momento con Red Bull

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.