Carlos Ortiz va a París 2024 con sed de revancha por una medalla

En Tokio 2020, Carlos Ortiz osciló entre el segundo y tercer lugar en la lucha por una medalla olímpica de golf durante las primeras tres rondas; sin embargo, una trágica fase final lo descendió al lugar 42 con cinco golpes bajo par, dejando una herida que sigue abierta y que busca cerrar en París 2024.

“Si me quedó esa ‘revanchita’ que tengo con los Juegos Olímpicos. Había representado a México en mundiales y universiadas, pero unos JJOO es distinto, porque todo un país esta atrás tuyo sin importar el deporte que juegues y ese es un sentimiento que nunca se me va a olvidar. Me dolió mucho no conseguir la medalla porque sentí que dejé a todo un país abajo” reveló en entrevista.

La carrera del golfista tapatío está llena de éxitos. Profesional desde 2013, cuenta con una victoria en el PGA Tour, estuvo dentro del top 100 mejores golfistas durante 80 semanas y dos años después de su arribo al revolucionario LIV Golf, ya conquistó su primer torneo en Houston como representante del Torque GC, pero lo tiene claro… Una medalla olímpica, sería el logro más grande.

“Hasta ahora sí sería lo más importante de mi carrera, para mí sería lo más especial, es algo único, la medalla olímpica está cerca de ganar cualquiera de los Majors” agregó.

El recuerdo de Tokio resuena en la memoria de Ortiz, pero ahora llega “con tres años más de experiencia, cambios en el swing, pero en general soy muy diferente que hace tres años, soy otro jugador entonces esta vez, si me pongo en la posición de pelear por una medalla, voy a estar mucho más preparado”.

