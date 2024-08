Alejandra Valencia, tras su clasificación a los Octavos de Final de tiro con arco: "La diferencia es la mentalidad"

Una de las pocas alegrías de la jornada para México, en los Juegos Olímpicos de París, fue el pase a los Octavos de Final de Alejandra Valencia en el tiro con arco en categoría individual.

En una cerrada competencia, la mexicana avanzó con la esperanza de luchar por las preseas.

Una situación que destacó por la parte mental, ya que debes estar totalmente libre, sin pensar en otra cosa, para hacer un buen trabajo.

"Sí, sí, sí, es que todos hacemos lo mismo, la diferencia del que gana y que no, pues.. El que trae la mente a favor. Cada competencia es diferente, nunca sabes lo que va a pasar, hasta ahorita que ya terminé, ahora sí ya hay que empezar a pensar en el mixto", comentó.

Alejandra Valencia en los Juegos Olímpicos de París - Foto: AFP

En ese sentido, la medallista de bronce por equipos, agregó que en las primeras etapas estaba un poco emocionada y fue su entrenador la voz que la guió hasta el final.

"La verdad me sentí bastante bien. En el segundo me seguía sintiendo bien, pero no estaban entrando las flechas. El entrenador que me dijo paciencia, calma, lo estás haciendo bien, entonces no entrar en desesperación, poco a poco se van a dar las cosas".

Por último, Valencia habló del deseo de regresar a México con tres medallas olímpicas, una posibilidad que tiene y no le quita el sueño.

"Pues no sé, todavía no, o sea, tengo una de las tres que quiero, pero entonces, sería hasta después de la competencia cuando voy a empezar a pensar en asimilar las cosas, porque ahorita todavía sigo compitiendo", finalizó.