Paco Villa despierta preocupación en seguidores de redes sociales por su estado de salud

Días después de finalizar la Copa del Mundo 2022 en Qatar, el aclamado narrador deportivo de Televisa, Paco Villa, anunció en redes sociales que sufre de cáncer y que comenzó a hacer quimioterapias como parte de su proceso de recuperación.

Este viernes, en redes sociales, usuarios y seguidores del periodista mostraron preocupación por su estado de salud al compartirse un video del podcast de Cruz Azul que comparte con Emanuel Villa, Javier Alarcón y Adrián Esparza.

"Les platico que estoy en tratamiento por un Cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos" publicó en aquel entonces Villa.

"Qué triste ver a Paco Villa en ese estado. Ojalá se recupere" son algunos de los comentarios que recibe en forma de apoyo el cronista, quien está en las oraciones de la mayoría de sus seguidores, según se aprecia en los comentarios del video.