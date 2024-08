Osmar es un niño prodigio

París.— Dos palabras le dieron la fuerza a Osmar Olvera para ganar su segunda medalla en estos Juegos Olímpicos.

“Venga, cab...”, se dijo a sí mismo antes de tomar carrera sobre el trampolín de tres metros, elevarse, girar y caer de manera espectacular en su último clavado, que le aseguró la presea de bronce.

El clavadista de 20 años llegó a París 2024 con dos objetivos: “Ganar dos medallas y hacer más de 500 puntos”. Ambos los cumplió en menos de una semana.

Se colgó la presea al sumar 500.40 puntos. Superó la meta puesta junto a su entrenadora Ma Jin, pero pudo haber sido mayor. Él reconoce que ejecutó mal el tercer clavado, porque hay autocrítica.

“Era la clave. Dediqué toda mi preparación a ese clavado. Me costó un año prepararlo y —al final— no salió como yo quería, pero no pasa nada, borrón y cuenta nueva”, expresó Osmar.

El descuido hizo que los chinos Siyi Xie y Zongyuan Wang se despegaran del mexicano, para adueñarse del oro (543.60) y la plata (530.20), respectivamente.

Pese a la diferencia en las calificaciones, Osmar tuvo algo que los asiáticos no: La lista de saltos con mayor grado de dificultad, que empezó con 3.4 y ascendió hasta llegar a 3.9.

Porque Olvera es arrojado... Y ahora ya también histórico.

