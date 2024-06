Uno de los refuerzos estelares de este Apertura 2024 sin lugar a dudas es Óliver Torres, el mediocampista español que será nuevo jugador de los Rayados de Monterrey, proveniente del Sevilla, que antes de partir hacia Nuevo León, sus familiares le hicieron una despedida con estilo mexicano.

En redes sociales, Torres compartió un emotivo mensaje de despedida de España con una serie de fotos, donde destaca una donde está toda su familia luciendo los tradicionales sombreros mexicanos. Acompañado de las fotos, el texto dice lo siguiente:

"Decir adiós no siempre es motivo de tristeza. La vida a veces tiene caminos para nosotros que no teníamos planeados. Pero qué bonitos. Me voy lejos, 8587 km de distancia, pero consciente de que será una buena aventura para mí. Dejo aquí a mi familia, lejos, pero más cerca que nunca. Unos padres orgullosos de su hijo, felices porque ven a su hijo ilusionado. Unos hermanos que ahora me cuidarán en la distancia. Como siempre han hecho. Y dos sobrinos, que veré crecer desde la distancia, pero que haré que se sientan orgullosos de su tío. Amigos que siempre han estado, y que por supuesto, seguirán estando. Gracias a todos por seguir el camino conmigo. Gracias por no dejarme solo. Gracias por ser y por estar".

Finalmente, cierra su emotiva carta de despedida con un: "México allá voy".

Torres, que ha jugado en equipos como el Atlético de Madrid, Villarreal, Porto y Sevilla, se unirá a Sergio Canales como jugadores españoles actualmente en la Liga MX.