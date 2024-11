Nuria Diosdado hace oficial su retiro de la natación artística

La mexicana Nuria Diosdado se despidió oficialmente de la natación artística luego de 29 años incursionado en esta disciplina.

"Me voy feliz plena y con la certeza de que di todo lo que podía dar en la piscina", declaró la ganadora de 18 oros Centroamericanos.

Nuria contó que tomó la decisión tras su histórica participación en equipo en los Juegos Olímpicos de París, que significaron la cuarta justa veraniega de su carrera

"Defino mi trayectoria como algo espectacular, más de 20 años de mucho éxito y de gloria", indicó la jalisciense.

Diosdado García estuvo acompañada de su familia, entrenadoras y distintas compañeras con las que trabajó a lo largo de su camino en la natación artística, aunque dejó claro que no se alejará del todo de su disciplina.

"Hay muchas ideas, tengo dos maestrías me gustaría aplicar como la imagen pública deportiva, compartir todas esas vivencias que tuve dentro del agua es algo que quiero seguir impulsando, hacer un programa para apoyar a los deportistas en esta fase del retiro", detalló la atleta de 34 años.

Nuria dejó claro que no se queda con alguna "espinita", aseguró que se va "completa, tuve lo que siempre hubiera querido, no me debe nada y no le debo nada a la natación artística".

La ondina era la capitana de la Selección Mexicana, así que confía en las nuevas generaciones con las que todavía entrenó.

"Viene una selección fuerte, vendrán nuevos refuerzos, la natación artística se queda en buenas manos liderada por las entrenadoras nacionales", resaltó Nuria Diosdado.

