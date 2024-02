Nikkole Teja dejó el futbol profesional y fue presentada como conductora de Multimedios

Después de 'colgar los botines' y retirarse del futbol profesional, Nikkole Teja fue presentada como nueva conductora en Multimedios para el programa 'Vivalavi'.

Lee también Novia de Cade Cowell le aplica "remedio mexicano" para curarlo de la gripe

La exjugadora de la Liga MX Femenil apareció en el programa con un vestido blanco y a petición del conductor, quien aseguró que "no le veía piernas de futbolista", pidió un balón para realizar dominadas.

"He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida. Es tiempo de avanzar a lo siguiente en mi vida…" publicó Teja para despedirse de las canchas.

Nikkole Teja en Multimedios. pic.twitter.com/Ky6zkTvMKI — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) February 17, 2024

Lee también El torero Héctor Gutiérrez sufre cornada en la Plaza México; pero quería seguir toreando