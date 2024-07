Nelson Vargas sostiene que no dar becas a deportes acuáticos es incongruente

Desde el comienzo de 2023, los atletas mexicanos de disciplinas acuáticas lidian con un obstáculo que hace aún más complicada su preparación: la falta de apoyo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Los problemas legales que vive la Federación Mexicana de Natación, debido a las irregularidades en la administración de Kiril Todorov, provocaron un daño colateral en los deportistas, ya que la Conade arguye que la Comisión Estabilizadora —nombrada por World Aquatics— carece de validez legal en México, por lo que les retiró sus becas.

Nelson Vargas asegura que ese argumento no es válido y se basa en los estímulos que el presidente Andrés Manuel López Obrador les otorgó después de participar en eventos internacionales.

“No puedo creer que no les den recursos para su preparación, para sus viajes, ‘porque violan la ley’”, lamenta, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “Eso es mentira. ¿Por qué el señor Presidente de la República sí les dio recursos, cuando vinieron de los [Juegos] Panamericanos y Centroamericanos? 240 mil pesos a cada deportista de actividades acuáticas. Entonces, ¿quién está violando la ley? Es una incongruencia. Si darles recursos sería violar la ley, el Presidente la violaría”.

El empresario aprovecha para reiterar que asumir la presidencia de la Federación Mexicana de Natación no está en sus planes.

“Lo he dicho decenas de veces: No me interesa la federación, ni un puesto público, ni estar dentro de la organización del deporte a nivel federal, estatal o municipal”, sentencia. “Lo único que hago es defender a los mil nadadores que tengo en mis escuelas, quienes están en una incertidumbre permanente”.

Porque acusa a la propia Comisión Estabilizadora, presidida por María José Alcalá, de carecer de una correcta planeación para el actual y el próximo ciclo olímpico, a todos niveles.