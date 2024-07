Mariana Avitia, orgullosa de ser una medallista pionera en tiro con arco

En los Juegos Olímpicos Londres 2012, Mariana Avitia cumplió aquel sueño que de niña surgió: ganar una presea olímpica. Fue de bronce.

Logro que le llevó más de un ciclo olímpico, pero que —a 12 años— la coloca como una histórica del tiro con arco.

“No me lo creo. Me queda claro que soy parte de la historia, al ser la primera mexicana en ganar una medalla en el tiro con arco. He sido motivación para muchos niños que comenzaron a practicar el deporte. El legado siempre estará allí”, comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Avitia, quien trabajó intensamente y se quedó muy cerca de llegar a los Juegos Olímpicos París 2024, aprovechó la oportunidad y mandó las mejores vibras para el equipo.

“El tiro con arco en México es un deporte fundamental por lo que hicimos. Ahora, en París 2024, veo un equipo fuerte, sólido y en el que se espera una medalla”, aseguró.

Por último, Avitia aplaudió el esfuerzo de los deportistas mexicanos, pidiendo a la sociedad seguir las competencias para estar al lado de ellos en los éxitos.

“Sabemos que van a dar su mayor esfuerzo. Desde aquí les deseamos todo el éxito. Siempre hay sorpresas, pero estoy segura de que nos darán alegrías”, finalizó.

