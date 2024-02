Natación Artística derrota en definitiva a la Conade; deben seguir pagando los apoyos

El Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ha dado sentencia definitiva al a la demanda que entabló la selección nacional de natación artística en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, obligando al organismo a entregarle la totalidad de las becas que los integrantes de este equipo han ganado.

De esta forma se garantiza que el equipo conformado por Regina Alférez, María Fernanda Arellano, Miranda Barrera Jiménez, Joel Benavides, Nuria Diosdado García, Daniela Estrada Flores, Itzamary González, Glenda Inzunza, Joana Jiménez García, María Trinidad Meza Rodríguez, Samanta Rodríguez Rubio, Jessica Sobrino, Pamela Toscano Millan, Diego Villalobos, Ofelia Pedrero y Adriana Loftus Jiménez, reciban los apoyos que se han ganado gracias a sus logros a nivel internacional.

Luis Jiménez, abogado del equipo acuático explicó que se refiere esta resolución: “El juicio de amparo se divide en dos partes: incidental y principal. En la incidental el juez ordenó que Conade siguiera pagando las becas y también lo retroactivas… Y hasta el momento se ha pagado eso”.

Ahora, en sentencia definitiva, “el juez ha establecido que era ilegal no pagarle los apoyos a los atletas. Conade debe de seguir pagando porque es su obligación, es por ley, está en el Plan de Desarrollo 2024, así que de acuerdo a esa lógica debe de identificar y dar seguimiento a los deportistas de alto rendimiento y dentro de esa identificación, tiene que darle el pago de todos los apoyos y becas que requieren porque se lo han ganado con sus resultados”.

Dentro de la demanda a la que EL UNIVERSAL Deportes tiene acceso, se especifican los logros de los atletas de la especialidad, obtenidos en el Mundial de Budapest en el 2022 y que serán utilizados para la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este pago, aclaró el abogado, no debe de ser interrumpido por los conflictos que hay en la Federación Mexicana de Natación, provocados por su anterior presidente Kiril Todorov y la creación de la Comisión Estabilizadora reconocida por World Aquatics.

"Lo que el juez dice es que no te puedes colgar de una excusa para dejar de pagarle a los atletas. Conade nunca estableció un principio legal de las razones. Sólo dio excusas que no tiene que ver con los atletas, una controversia política que derivó con lo de Kiril y la revocación de la FMA, esos pretextos no tenían ningún fundamento legal. Así que no hay una razón legal, no por esa razón, no hay fundamento. Mientras los atletas sigan obteniendo los resultados, se la tienen que seguir dando sus apoyos”.

Agregó que la misma Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, “confesó que la Federación de tiro con arco tiene el mismo problema y a los atletas no dejaron de pagarles”.

Así que esta demanda garantiza que la selección de natación artística, siga recibiendo sus apoyos: “les han pagado desde noviembre del 2022, 20223 y lo que va del 2024. Fue a los únicos (atletas) de las especialidades acuáticas que recibieron los premios que otorgó el Presidente de la República”.

Mas, esto no termina, hay más de 20 demandas contra la Conade, “de más deportistas especializados en deportes acuáticos, quienes no han recibido apoyos, pero esperamos que pronto se llegue a una buena conclusión”.