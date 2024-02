AMLO sobre la investigación de la FGR a Ana Guevara: Tiene que haber pruebas

Ante supuestas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desvíos en contra de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “tiene que haber pruebas”.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no tenía conocimiento de la investigación porque la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, “es autónoma”.

“Pero ya me voy a enterar de qué se trata, pero no sabía. Todos podemos ser investigados, ya lo estamos viendo, nada más que tiene que haber pruebas, sino no es más que difamación y calumnias”, dijo López Obrador.

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso dos nuevas denuncias penales contra la Conade que preside Guevara.

Se trata de dos recursos legales que se unen a uno ya presentado en agosto de 2023, y que fueron interpuestos el pasado 19 de febrero de este 2024, según información del propio órgano fiscalizador.

En la primera denuncia se acusa a la dependencia de la exvelocista mexicana de presuntos desfalcos por irregularidades detectadas en la auditoría 143-DS Conade, realizada a la Cuenta Pública 2020, por probables daños al erario por 377 millones de pesos .