Ana Gabriela Guevara defiende su gestión en la Conade: "Si fuera villana no tendríamos esos resultados"

Ana Gabriela Guevara ha estado en el ojo del huracán durante el presente proceso olímpico rumbo a París 2024, luego de darse a conocer varias diferentes con deportistas, especialmente los de disciplinas acuáticas.

Una situación que genera molestia en la exdeportistas mexicana, quien aplaudió su trabajo al frente de la Conade, asegurando que los resultados respaldan su gestión.

LEE TAMBIÉN Osmar Olvera manda un nuevo mensaje a Conade: "Con los resultados hablo"

"Algo no concuerda, porque si verdaderamente fuera la villana, y todo lo que han dicho y mentido alrededor del tema fuera real, no tuviéramos los resultados que tenemos", compartió en entrevista para Fox Sports.

En ese sentido, Ana Gabriela Guevara adelantó que los deportes acuático darán alegrías y medallas en París 2024, pero que dr nuevo la atención se irá a la falta de apoyo.

LEE TAMBIÉN Televisa gana el rating del Super Bowl LVIII, donde se coronaron los Kansas City Chiefs

"Estoy segura de que los deportes acuáticos darán medallas, de seguro tendremos bastantes, pero la novela será que yo no les di recursos y que no se les apoyó. Pero insisto, no es un criterio personal", agregó.