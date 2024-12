Nani, histórico jugador portugués anuncia su retiro; compartió cancha con Chicharito Hernández

Nani, una de las grandes estrellas del Manchester United ha decidido anunciar su retiro profesional, luego de una gran carrera deportiva este domingo a los 38 años de edad.

Con un emotivo vídeo en sus redes sociales, el portugués compartió la noticia que de inmediato generó reacciones en millones de aficionados, quienes recuerdan su paso por varios equipos.

"Ha llegado el momento de decir adiós, he decidido terminar mi carrera como jugador profesional. Ha sido un viaje increíble y quería agradecer a cada persona que me ha ayudado y apoyado en los altos y bajos durante una carrera que duró más de 20 años y me ha dado tantos recuerdos inolvidables. Es hora de dar vuelta la página y centrarse en nuevas metas y sueños", escribió en sus redes sociales.

El jugador, quien participó 112 veces con la Selección de Portugal, realizó un recuento de su trayectoria, misma que inició en el Sporting de Lisboa, club que le permitió llegar en 2017 al Manchester United, institución en la que ganó cuatro títulos de la Premier League y una Liga de Campeones de la UEFA en 2008.

Su gran velocidad y capacidad para definir, lo volvieron en uno de los favoritos de la afición inglesa, esas características lo volvieron uno de los elementos más solicitados en el mercado de fichajes, llegando incluso a la MLS con Orlando.

En la parte final de su carrera, volvió a su país para jugar con Estrela da Amadora, club que lo ve despedirse, dejando entre su legado el campeonato de la Eurocopa 2016