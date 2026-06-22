Arlington, Estados Unidos.— Después de ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022, era posible pensar que la misión se había consumado, pero no, el camino continúa.

Lionel Messi convirtió un triplete frente a la selección de Argelia, en su presentación en este Mundial 2026, y la ilusión ha cobrado fuerza en Estados Unidos; hoy, el segundo duelo es frente a Austria, en el moderno estadio de los Cowboys.

“Hemos hecho grandes partidos después de Qatar, hemos mantenido una línea, Estamos en una buena salud y los jugadores no han dado muestras de haber bajado el pistón; hay muestras de saber jugar, ellos no han bajado. Aunque parezca difícil, siempre hay mejoras de juego”, declaró Lionel Scaloni, sobre el hambre de su equipo.

Con 16 goles, la Pulga está a un tanto de convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, en solitario.

Una diana más y superará al alemán Miroslav Klose, con quien comparte la cima por ahora.

En esta semana, una fake news golpeó en Argentina: “El padre de Messi ha fallecido”.

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Scaloni, técnico albiceleste, pidió no hablar de más sobre el tema, pero destacó la unión que se vivió dentro del grupo.

“Nosotros creemos que el grupo es el que salva las situaciones. Somos conscientes de que al lado de un amigo siempre es mejor vivir todas, buenas y malas. Eso sentimos y él [Messi] también lo siente, por lo que ha dicho. De este tema, prefiero no hablar más, pero estamos bien”, aseveró Scaloni.

El rival de esta tarde será Austria, un reto complicado que podría definir el liderato de su grupo en la Copa del Mundo 2026.

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“Austria es difícil. Sabemos que tienen muy buenos jugadores, que presiona bien... Equipo vertical, ha clasificado y lo hemos visto. Un rival a tenerlo en cuenta, será un gran reto”, concluyó el timonel.

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