Argentina y Austria se enfrentarán en un duelo atractivo dentro de la Copa del Mundo, con ambas selecciones buscando consolidar su camino en el torneo. La Albiceleste llega tras una presentación convincente, en la que logró imponer su estilo y arrancar con victoria, mostrando solidez en defensa y contundencia en ataque.

Con una base consolidada y figuras capaces de marcar diferencia en cualquier momento, el equipo sudamericano intentará mantener el impulso y reafirmar su candidatura al título.

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Por su parte, Austria inició su participación con un resultado que dejó sensaciones positivas, al mostrar orden táctico y competitividad frente a un rival exigente. El conjunto europeo destacó por su disciplina en el campo y su capacidad para cerrarle espacios al adversario, aunque también evidenció áreas por mejorar en la generación ofensiva.

En cuanto a los antecedentes, Argentina suele partir con ventaja por su historia y peso en Copas del Mundo, especialmente frente a selecciones europeas de perfil medio. Sin embargo, este tipo de cruces suelen ser intensos y disputados, donde los detalles terminan definiendo el resultado.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 11:18 AM Messi falla penalti Lionel Messi dejó ir la oportunidad de la ventaja para Argentina al falla un penalti.

Universal Deportes 10:54 AM Comienza el partido Argentina y Austria ya juegan con la intención de sumar tres puntos

Universal Deportes 10:31 AM El 11 de Argentina Dibú Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Almada; Messi y Lautaro.



Universal Deportes 10:04 AM ¿Por dónde ver? En México, el partido Argentina vs Austria del Mundial 2026 se podrá ver principalmente a través de streaming en ViX , que cuenta con los derechos de transmisión del torneo.

