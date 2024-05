Miguel Layún y el éxito de la Kings League Américas: “Fuimos la liga más vista en TikTok a nivel mundial”

Todo está listo para que se realice el primer Final Four de la Kings League Américas, este 4 de mayo en el Estadio Azteca. Pisar esa cancha es un anhelo para todos, pero pocos tienen la oportunidad de cumplir ese sueño.

12 equipos intentaron llegar al primer Final Four, pero solo cuatro pudieron acceder y de ellos, solo uno se levantará como campeón de la primera edición.

Real Titán (Germán Garmendia), Raniza FC (Alana y Barca), Persas FC (Zeein) y Galácticos del Caribe (Los Futbolitos y Alofoke), fueron los que avanzaron a la fase final.

Entre risas, aplausos y ovaciones, fueron recibidos los presidentes de los cuatro equipos finalistas del primer split de la Kings League Américas a la conferencia de prensa. Miguel Layún, presidente de la Liga y Marc Crosas, director deportivo, los acompañaron.

Para Miguel Layún, fue todo un éxito la primera edición, ya que fueron la liga de futbol más vista en redes sociales y lanzo una advertencia a todas las ligas profesionales.

“Pongan mucha atención a toda la gente que está viendo la Kings League, en marzo fuimos la liga más vista en TikTok a nivel mundial, por encima de todas las ligas incluso de la Kings League de España que ya tiene un año, ojo con lo que podrá ser y representar para los niños para los jóvenes el próximo semestre y los próximos años”.

El examericanista argumentó que este tipo de torneos, benefician a todos aquellos que intentaron ser profesionales y no pudieron lograrlo. La diferencia es que en la Kings League tienen más impacto y más atención.

“Brinda oportunidades nuevas a todos aquellos que buscaron ser futbolistas profesionales y que es un porcentaje mínimo el que lo va a lograr. Tiene un impacto tan grande que los pone en el mapa; eso para mí es espectacular”.

Layún indicó que todos los clubes que avanzaron al Final Four fue porque hicieron un gran trabajo tanto en seleccionar jugadores, técnico y juego en conjunto.

“Si no tuviéramos el poder de hacer cosas diferentes, no seríamos la Kings League. Los que se ganaron el derecho a ganar el trofeo, están aquí. Que exista un partido amístelos, yo lo veo bien. Es una manera de agradecerle a la gente que estuvo todo este tiempo. El problema es si se mezcla, si merece estar aquí o no. Viva el show de la Kings League”, explicó en conferencia de prensa.

¿Habrá más equipos en un futuro?

El presidente de la Kings League Américas fue claro al argumentar que no es posible por el momento: “Equipos nuevos no habrá. Es una liga privada, los 12 equipos ya existen , presidentes pueden ser. Estos chicos conocen a mucha gente que son relevantes en su industria y pueda ser. Yo lo fue una gran incorporación, llegó sobre la marcha”.

Alana y BarcaGamer, emocionados por ser finalistas del Final Four

Por otro lado, Alana, copresidenta de Raniza FC, aseguró estar orgullosa de su equipo y más por ser el único el único club mexicano en llegar a la instancia final. Además, informó que existió una posibilidad de que Víctor Manuel Vucetich fuera su técnico.

“Estar aquí es estar orgullosos, estamos contentos con los resultados obtenidos. Desde el principio, te enojas (por los jugadores que le quitaron en el draft),pero todo pasa por algo, que bueno que pasaron las cosas. Hablamos con Vuce, pero no con Tuca Ferretti, nunca tuvimos el contacto directo. No siento presión, siento orgullo, estoy segura que vamos dejar todo”, explicó la streamer mexicana.

Por lo pronto, Germán Garmendia, Zeein, Alana y BarcaGamer, así como Los Futbolitos, sueñan con levantar el trofeo y ser el primer equipo en salir campeón de la Kings League Américas.