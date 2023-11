Miguel Herrera explota contra el TAS: “No sé en qué se basaron, no entendí la resolución”

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a media semana informó que resolvió a favor de Puebla la petición de devolverle los tres puntos que había perdido en la mesa ante los Xolos en la Jornada 7 del Apertura 2023.

Al respecto, Miguel Herrera, técnico de Tijuana, explotó contra el TAS por la determinación.

“No entendí de dónde sacó el Tas la resolución sin tomar en cuenta afectado, creo que era un juicio donde debía estar los tres involucrados Puebla, Tijuana y la Federación, seguimos sin entender. A nosotros no nos tomaron en cuenta fuimos el tercer afectado y nunca estuvimos en ese juicio”, aseguró ‘El Piojo’ en la conferencia tras el partido ante Pachuca.

Aunque en su queja terminó criticando a la Federación Mexicana de Futbol, debido a que un organismo exterior tomó la decisión final.

“No sé en qué se basaron, quiere decir que nuestro reglamento no está funcionando. Lo tendría que ver la Federación no ahora cuando te exhibió el TAS y nos jodió a nosotros, (decir) va a haber cambios porque hay errores, creo que no es lógico”, comentó el estratega-

Herrera reconoció que esta crítica no es por haber perdido los puntos, ya que “no merecíamos haber ganado, te equivocaste en la mesa, me sucedió a mí, al América y se le dieron los puntos al rival, no había vuelta de hoja”.

Además, respecto a la multa que recibió por hablar respecto al América la Jornada pasada Herrera utilizó el sarcasmo para dar su punto de vista.

“No sé si hablar o no hablar porque cuando das una opinión te multan. No critiqué a nadie y me multaron, no sé ni qué decir”, opinó Miguel.

