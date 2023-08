El argentino Gerardo 'Tata' Martino, entrenador del Inter Miami, aseguró este lunes que ve a su compatriota y actual jugador Lionel Messi "más tranquilo y más feliz" y consideró que esto se debe a que el delantero "se sacó de encima la mochila de ganar con Argentina".

Lo hizo en la rueda de prensa previa a las semifinales de la Leagues Cup que el Inter Miami juega este martes, a partido único, en el campo del Philadelphia Union, un encuentro al que su equipo llega con un Messi protagonista con ocho goles en cinco partidos.

"Hay una parte (de su cambio) que yo no la vinculo tanto con el Mundial, no sé si es después de la Copa América, que tiene que ver con el liderazgo ya no sólo futbolístico que él tiene dentro del campo y que vimos en plenitud en la Copa del Mundo", opinó Martino al reflexionar sobre cómo ve a Messi en Miami, después de haberle entrenado anteriormente en el Barcelona (2013-14) y en la selección argentina (2014-2016).

"Hay un cambio que es fundamental y es poder sacarse la mochila de encima de lo que para él seguramente siempre fue un anhelo, una necesidad, ganar con la selección argentina", prosiguió.

"Y ganó muchas cosas con Argentina. La Selección ha tenido una gran transformación después de la llegada del otro Lionel (el seleccionador Scaloni). Veo a Messi con las mismas ganas de competir y ganar, eso no lo tengo que explicar yo, pero le veo mucho más tranquilo, más feliz", insistió Martino.

El preparador del Inter Miami opinó además que la felicidad de Messi se debe al entorno laboral que encontró en el futbol de Estados Unidos.

"Estados Unidos te permite seguir trabajando en el fútbol, pero en un marco de normalidad, normalidad que en otro lugar no se encuentra", dijo.

Messi tuvo un impacto inmejorable en el fútbol estadounidense y guió al Inter Miami a las semifinales de la Leagues Cup, el nuevo torneo que mide a los equipos de la MLS con los de la Liga MX, con ocho goles en cinco partidos.