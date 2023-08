Ana Gabriela Guevara: "Va a llevar tiempo entender los cambios que he hecho en el deporte"

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que llevará un tiempo entender y razonar los cambios que ha hecho en el deporte mexicano.

La dirigente y exvelocista afirmó que ha logrado modificar muchos temas que encontró cuando comenzó su gestión al frente de la Conade y explicó que las distintas federaciones se tuvieron que alinear al esquema con el que ha trabajado.

"Sí se han podido cambiar muchas cosas, pero son difíciles de percepción inmediata. Va a llevar tiempo entenderlo, va a llevar tiempo razonarlo, pues todos estos cortes de listones que hicimos van a terminar siendo en beneficio del deporte", apuntó la sonorense en entrevista con David Faitelson.

"Las federaciones terminaron entendiendo cuál es la funcionalidad actual y se tuvieron que adaptar a ese nuevo esquema, que repito, a largo plazo se va a ver reflejado", añadió.

Ana Gabriela Guevara recibe la orden de un juez para regresarle las becas a las integrantes de Selección Nacional de Natación Artística / FOTO: @luisgdigital

Ana Guevara reventó a Ernesto D'Alessio y María José Alcalá

Ana Guevara también aprovechó para lanzar un dardo a la Comisión de Deporte, sobre todo a Ernesto D'Alessio y María José Alcalá, a los que llamó "muy malos presidentes".

"Hay otras cosas que nos hubiera encantado haberlas hecho mejor, pero el andamiaje no lo permite. Lamentablemente nos tocaron dos muy malos presidentes de la Comisión de Deporte con D'Alessio y Marijose, no pudimos hacer las modificaciones de ley que se pudieron haber logrado en esta administración, entonces se nos fue el tiempo y pues ya no podemos hacer nada", agregó en la charla.