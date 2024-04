Martinoli ve al América como campeón de Liga MX: “Me duele, pero está arriba de los demás”

El Clausura 2024 ya empezó la parte de Liguilla y de Play-In, situación que hace colocar a los equipos que se perfilan para ser campeones del torneo y sorpresivamente Christian Martinoli colocó al América por el candidato número uno a levantar el título.

“Me duele mucho aceptarlo, el América está un escalón o dos arriba de los demás”, dijo el comentarista de TV Azteca en el programa En Caliente.

Lee también Travis Kelce, novio de Taylor Swift se convierte en uno de los mejores pagados de la NFL

Martinoli, pese a ser antiamericanista, reconoce que no hay un equipo que iguale futbolísticamente al cuadro de André Jardine, aunque también señaló que el arbitraje será un factor a favor de las Águilas.

“América es el amplio favorito a ser campeón, en lo futbolístico es el máximo favorito, está uno o dos escalones arriba de los demás desde mi punto de vista y luego si ves cómo viene la mano en las (jugadas) divididas es más favorito”, añadió el narrador.

Christian posteriormente compartió su análisis sobre el resto de los equipos mismos que no tendrían oportunidad para vencer a las Águilas.

“Para mi Tigres sin portero tiene un gravísimo problema, no es Nahuel Guzmán. Rayados viene con el desgaste de la Concachampions y Cruz Azul es el equipo que más me gusta cómo juega, pero no tiene banca y si lo atacas lo metes en un problema”, señaló Martinoli.

Los Américas de Jardine🦅



¿Era mejor el del torneo anterior o el de este? #EnCaliente



🔴 EN VIVO AQUÍ: https://t.co/crq0OF9Cke pic.twitter.com/dzIJjvWjA9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 30, 2024

Lee también Ricardo Peláez revienta a Tiago Volpi por fallar dos penaltis: “No vengas con esa jalad…”