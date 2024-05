Fernando Ortiz confía en la remontada y asegura que "no es el malo de la película"

Este jueves el Monterrey perdió por 1-0 como local ante el Cruz Azul en la ida de las semifinales del Clausura 2024, lo que los deja con un pie y medio fuera de la gran final, a menos que ganen por dos goles o más en la Ciudad de México este domingo.

El panorama no luce sencillo para la Pandilla, aunque Fernando Ortiz se mostró tranquilo y pidió calma, que él confía en remontar la eliminatoria.

“Es un deporte, ¿no? Y en él hay tres resultados, esta vez hay una derrota en la que a nadie le gusta perder, estamos ante una oportunidad el domingo para revertir, confío mucho en mis jugadores para ello. Pareciera que yo soy el malo de la película y no es así. Calma, calma, no todo gira en torno a lo que a mí me pueda pasar” declaró en conferencia de prensa al terminar la ida.

“Sabemos que necesitamos dos goles para avanzar” respondió Fernando Ortiz sobre el cambio de jugar con dos delanteros a uno solo y cómo enfrentará la vuelta pic.twitter.com/d2K2quEAIG — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 17, 2024

Así mismo, cuestionado sobre lo difícil que pueda ser ganar por el resultado que necesitan, el Tano remarcó que han pasado por peores situaciones que esta.

"Hemos revertido marcadores más abultados todavía" agregó.

