Mario Carrillo vuelve a comparar a Sebastián Córdova con Pedri González

Hace aproximadamente un año y medio, Mario Carrillo causó polémica al asegurar que Sebastián Córdova, en ese entonces futbolista del América, era mejor que Pedro González “Pedri” y Pablo Martín Páez Gavira “Gavi”, ambos del Barcelona.

Durante algunos meses, dicha comparación persiguió al ex director técnico de las Águilas, ya que ciertos miembros de los medios de comunicación y aficionados del futbol creían que era absurdo pensar algo así.

Lee También: Mario Carrillo explota contra Álvaro Morales: “Estás para divertir, no me cuestiones”

Recientemente, en Futbol Picante, Álvaro Morales recordó la ocasión en la que El Capello se atrevió a dar su polémica declaración y, para sorpresa de sus compañeros y del público, no se retractó.

“Es, lo es [mejor que Pedri]. Tenía que ir al Mundial, y aparte, no tuvo la culpa de no ir al Mundial. No lo llevaron. Yo lo hubiera llevado”, externó.

Lee También: Víctor Manuel Vucetich lanza dardo al Tano Ortiz: “No va a estar por peleonero”

A pesar de que Sebastián Córdova no ha logrado consolidarse en Tigres luego de dos torneos con el conjunto universitario, Mario Carrillo sigue pensando que el mexicano es mejor que el español Pedri González.

“En características es, para mí, parecido a Pedri y mejor. A mí se me hace un jugadorazo, un jugador ejemplar”, manifestó.