Alex Aguinaga confesó que no jugó en el América 'por orden' de un expresidente de México

Una de las leyendas del futbol mexicano es el ecuatoriano Alex Aguinaga. El exjugador, multicampeón con el Necaxa en la década del 90', confesó en una transmisión de La Última Palabra por qué no llegó a jugar con la camiseta del Club América.

El conductor del programa, André Marín, abrió el debate sobre si aún los futbolistas desean jugar en el América. El primero en responder era Aguinaga, a quién le dio pie señalando que él 'siempre rechazó a las Águilas'.

¿LOS FUTBOLISTAS SUEÑAN CON JUGAR EN EL AMÉRICA? 🤔🦅



Mucho se habló sobre el deseo de los jugadores de vestir la camiseta azulcrema.



Por orden presidencial @dtAlex_Aguinaga NO llegó al América 😱@andremarinpuig@RafaMLOficial@ruubenrod@FerCevallosF#LUP pic.twitter.com/Selcw079JL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 7, 2023

“Yo estaba muy contento en el Necaxa, ellos me abrieron las puertas y yo dejé todo por el equipo. Cuando se da la posibilidad de ir al América era...bueno, en esa época no podías decidir. Te mandaban. La empresa no solo tenía a los dos equipos (América y Necaxa) también tenía al Atlante, luego tuvo al San Luis y así se iba moviendo, pero en mi caso, el señor presidente Zedillo dijo que no me movía y no me moví” reveló el exmediocampista.

“Ernesto Zedillo era el presidente de México en ese momento, nosotros habíamos logrado el tercer título y él simplemente dijo ‘no se mueve Alex Aguinaga‘ entonces...fue una orden de ‘arriba‘" agregó.

'El Maestro' jugó un total de 543 partidos con los Rayos, y después tuvo un breve paso por el Cruz Azul, antes de retirarse con la Liga de Quito de su país natal.

Finalmente, Aguinaga respondió la pregunta inicial: “Yo creo que mucha gente quiere estar en el América, muchas también querrán estar en Chivas, Monterrey, Tigres, equipos que levantan ahora la mano. Yo no conocía ni al América, Necaxa o al futbol mexicano." concluyó.

Lee también: ¡Histórico! Selección Mexicana Sub 15 de Softbol clasifica a la primera Copa del Mundo