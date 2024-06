La pelea de Mike Tyson contra Jake Paul se pospuso por problema de salud de Tyson

La pelea de Mike Tyson con Jake Paul se pospuso después de que Tyson, de 57 años, enfermara en un vuelo el fin de semana pasado.

Tyson y Paul dijeron el viernes que anunciarán una nueva fecha de pelea la próxima semana. Estaban programados para reunirse el 20 de julio en Arlington, Texas .

Tyson sintió náuseas y mareos durante la última hora de un vuelo de Miami a Los Ángeles el domingo pasado, y su avión fue recibido por socorristas que atendieron al ex campeón de peso pesado. El equipo de Tyson atribuyó el episodio a un problema de úlcera.

"Durante una consulta de seguimiento el jueves con profesionales médicos sobre su reciente brote de úlcera, la recomendación es que Mike Tyson haga un entrenamiento mínimo o ligero durante las próximas semanas y luego regrese al entrenamiento completo sin limitaciones", dijeron los promotores de la pelea. dijo en un comunicado.

Tyson no ha peleado profesionalmente desde junio de 2005, pero ha estado entrenando regularmente durante varios años. Luchó contra Roy Jones Jr. en una entretenida exhibición en Los Ángeles en noviembre de 2020.

"Mi cuerpo está en mejor forma general que desde la década de 1990, y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo", dijo Tyson en el comunicado. “Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final seguirás noqueado y fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”.

Los funcionarios del boxeo de Texas han sancionado el encuentro de Tyson con Paul como una pelea legítima con ocho asaltos de dos minutos y guantes inusualmente pesados. Tyson cumplirá 58 años antes de la pelea, que estaba programada para transmitirse por Netflix en lo que probablemente será un gran día de pago para ambos peleadores.

Los boletos ya comprados para la pelea, que se iba a llevar a cabo en el estadio local de los Dallas Cowboys, serán aceptados en la nueva fecha de la pelea, dijeron los promotores. También se espera que la pelea reprogramada sea en Arlington.

Paul, de 27 años, es una estrella de YouTube que se ha forjado una exitosa carrera en el boxeo profesional enfrentándose principalmente a artistas de artes marciales mixtas y boxeadores oficiales.

"Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea", dijo Paul. "Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional".