Mario Carrillo explota contra Álvaro Morales: “Estás para divertir, no me cuestiones”

El programa Futbol Picante de ESPN se caracteriza por permitir que los panelistas compartan sus argumentos sin tapujos.

Pero, en ocasiones, los ánimos se calientan y los miembros de la mesa estallan contra sus propios compañeros por discrepar de sus comentarios.

En esta ocasión, Mario Carrillo no toleró la actitud de Álvaro Morales mientras analizaban el calendario que le queda a Chivas en el Clausura 2023.

El presentador comenzó a cuestionar los argumentos del exentrenador del América, quien no se pudo contener y realizó ciertas descalificaciones.

“No lo vas a entender tú, tu cabeza no lo puede entender. Estás aquí para hacer otras cosas, no para hablar de futbol. Estás para divertir, ese es tu papel”, sentenció Carrillo.

Morales, con su polémico estilo, no dejó de contrargumentar la opinión de El Capello, pero el analista no lo permitió y le respondió contundentemente.

“Estás para divertir, hombre, no me cuestiones. Cuestiona a mis compañeros, no me vas a entender”, sentenció.