Madre de Luis Rubiales se encierra en iglesia y se declara en huelga de hambre por los ataques contra su hijo La mujer aseguró que permanecerá en el lugar hasta que se haga justicia

"No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, ¡no voy a dimitir!": Luis Rubiales sobre el beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso