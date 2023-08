Luis Chávez y su emoción al ser presentado con el Dynamo Moscú: "Yo quería cumplirlo"

El futbol mexicano sumó este mercado de fichajes a un nuevo representante en el balompié europeo. Después de meses de negociaciones, Luis Chávez logró su trasferencia al Dynamo Moscú.

Club que después de realizarle los exámenes médicos hizo su presentación oficial, en la que el jugador de la Selección Mexicana se dijo aliviado y feliz por hacer realidad su sueño.

"Yo quería cumplirlo a como fuera lugar (jugar en Europa), fueron poco difíciles los días, pero a final de cuentas, ¿quiénes somos? Si no luchamos por lo que queremos y uno tiene seguir sus convicciones y tratar de lograrlas a como dé lugar", comentó en su presentación.

El exjugador de los Tuzos del Pachuca, que firmó un contrato hasta 2027 agregó que espera rápidamente tomar ritmo y sumar a su equipo, con el que espera ganar títulos.

"Lo primero que quiere es ponerme apunto, que el entrenador me pueda contemplar en partidos próximos, después ganarme la titularidad, ganar títulos, ganar la copa, estoy contento e ilusionado con los retos que yo mismo me he puesto".