Liga MX: Afición tunde a Vix por transmitir diez minutos del América vs Juárez FC sin narradores

El Apertura 2023 de la Liga MX inició y no tardó mucho en generar su primera polémica gran polémica, ahora por la transmisión de la plataforma de streaming Vix+.

Misma que hace días anunció un gran paquete de partidos del torneo mexicano y que para el juego inicial en la cancha del Estadio Azteca entre América y Juárez FC, sorprendió a propios y extraños al no contar con narración durante varios primeros minutos.

Un hecho que no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes se lanzaron contra la plataforma al pagar y no tener más que el sonido ambiental.

"Oye @VIX no van a tener a narración?? Para eso pague la edición Plus", o "Empezó bien el torneo en VIX. No hay narradores", fueron algunas de la publicaciones.

Tweets narración América

Tweets narración América

Tweets narración América

Tweets narración América

Las opiniones de los fanáticos rápidamente fueron escuchadas y de forma sorpresiva segundos después de cumplir el minuto 10 de juego, las voces de Raúl Pérez y Damián Zamogilny se escucharon.