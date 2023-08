La polémica es un tema que se ha hecho presente en la mayor parte de los partidos de la Leagues Cup 2023, sobre todo en los enfrentamientos entre los clubes de la Liga MX y los de la Major Leagues Soccer (MLS).

Las eliminaciones de los equipos mexicanos se han atribuido a decisiones arbitrales que “benefician” a los representativos de la MLS; jugadores, entrenadores y directivos han criticado a los silbantes tras verse “perjudicados”.

Recientemente, el presidente deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega, salió a compartir que el certamen de Concacaf es injusto y mostró su molestia por los viajes que Rayados tuvo que realizar.

Por su parte, el director técnico de Inter Miami, Gerardo Martino, manifestó que los clubes de la MX eran conscientes desde un inicio de las condiciones de la tercera edición de la Leagues Cup.

Mauricio Ymay, el conductor de Futbol Picante, defendió al extimonel de la Selección Mexicana tras sus declaraciones contra los conjuntos del futbol mexicano.

“A mí me parece que Gerardo Martino habló con toda la razón y con los mejores argumentos, en ningún momento dice una mentira”.

Además, el periodista deportivo reprobó la actitud del directivo de la escuadra regiomontana, quien señaló que el buffet del hotel de concentración era limitado para los miembros de su plantilla.

“Lo del Tato me parece como una patada de ahogado. No utilicemos esto para justificar el fracaso de la Liga MX. Si vamos a culpar a la competencia por el buffet, ya no vuelvan a la Leagues Cup”, sentenció en el programa de ESPN.