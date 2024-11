Las decepcionantes reacciones de la prensa hondureña tras la eliminación ante México

La Selección Mexicana se impuso con autoridad (4-0) a Honduras, en los Cuartos de Final de la Nations League, ayer en el estadio Nemesio Díez.

Contundente triunfo de México que disipó toda duda y dejó a los catrachos sin posibilidad de quejarse de situaciones externas al juego, como hace un año en la misma instancia de la Liga de Naciones 2023.

Está vez sí supieron perder y la prensa catracha lo reflejó con sus encabezados al día siguiente de la dolorosa derrota en suelo mexiquense, donde cayeron con marcador global de cuatro goles por dos.

"La ilusión no duró nada", "No metimos ni las manos", "No estuvimos a la altura", "El sueño se volvió pesadilla", fueron algunos mensajes que se pudieron leer en publicaciones de El Once, Cronómetro, Mi Pasión hn, La Tribuna, entre otros.

También se quejaron del vestidor de Honduras

La Prensa, uno de los diarios de Honduras, también hizo una crítica al vestidor de la Selección Hondureña, en el estadio Nemesio Díez, ayer en los Cuartos de Final.

Para el diario catracho, el vestidor que ocupó la H estaba "modesto" en comparación a lo que tuvo México en el duelo de Ida en el estadio General Francisco Morazán.