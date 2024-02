La Selección Mexicana Femenil, con la mente en ganar a República Dominicana en la Copa Oro W

El empate sin goles ante Argentina en el debut de la Selección Mexicana Femenil en la Copa Oro W apretó las aspiraciones del Tricolor de Pedro López para el partido que encararán hoy por la tarde ante República Dominicana.

No sumar en este segundo juego del torneo de Concacaf dejaría a México prácticamente sin oportunidades de avanzar a la siguiente ronda y con la tarea pendiente todavía de cerrar la fase de grupos ante la poderosa Estados Unidos.

“Me gustaría ver lo mismo que a todo el mundo, goles. Vamos a hacer todo lo posible y vamos con todo desde el primer minuto”, reconoció el estratega español de las mexicanas.

El técnico aceptó que la igualada sin anotaciones ante las sudamericanas el pasado martes no lo dejo “nada contento” pero sentenció que su equipo está preparado “para ganar”.

"Después del partido (ante Argentina), el resultado no me tuvo nada contento. Somos un equipo que juega para ganar, estamos preparadas para ganar, el resultado no fue así y por eso no pude esconder mis sentimientos, pero creo que en este tipo de torneos los sentimientos están a flor de piel. Hay que saber manejear, afrontar y centrar la mente en el siguiente reto que es Dominicana", agregó el DT.

Stephany Mayor destacó la calidad de las convocadas en la Selección Mexicana

En ese mismo sentido Stephany Mayor, una de las referentes de la Selección Mexicana Femenil, aseguró que el grupo entiende la importancia del juego ante República Dominicana y confían que su calidad les hará salir con un buen resultado.

“Cada una de las 23 aporta el equilibrio que necesitamos; la presión en estos torneos siempre está y a este partido tenemos que salir con garra, ímpetu y la mentalidad de que jugando futbol vamos a obtener los tres puntos”, dijo.

"Sabemos la calidad que tienen (las dominicanas), sabemos que no va a ser nada fácil entrar y marcar gol, pero traemos esas ganas", agregó la futbolista de Tigres.

Stephany Mayor durante un entrenamiento de la Selección Mexicana Femenil - Foto: Imago7

Así marcha el Grupo A de la Copa Oro W 2024

El Grupo A por ahora está liderado por Estados Unidos, luego aparecen Argentina y México y al fondo República Dominicana.