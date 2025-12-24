La razón por la cual Alex de Alba corre con el número 14

El número de un piloto es también su identidad y, detrás de cada dígito, se esconde una historia. Alejandro de Alba, campeón de NASCAR México 2025, compite con el ‘14’, el cual lo remonta a una etapa de su infancia, en otro deporte.

Antes de manejar a 300 kilómetros por hora en los óvalos del serial mexicano, el nacido en San Luis Potosí se desempeñaba como defensor central, en el futbol.

“Es el de mi suerte [el 14]. Antes de ponerlo en mi carro, lo usaba cuando jugaba futbol de niño... Era defensa central. Siempre fue mi número de la suerte”, confesó.

Alex recuerda con alegría esa época dentro del rectángulo verde. Sus actuaciones como zaguero captaron la atención de equipos en su ciudad, por lo que llegó a ser parte de visorías e incluso consideró tener nivel para convertirse en jugador profesional.

“Sí pensé que podía llegar a ser profesional. Fui a un par de visorías con algunos equipos en San Luis Potosí. Llegué a representar de manera nacional varias veces”, recordó.

En ocasiones, no se logra cumplir los sueños, algo que puede desmotivar a quien persigue una ilusión, pero eso no le sucedió al potosino. De Alba está feliz de no haber concretado una carrera en el mundo del futbol, ya que eso le permitió llegar a su verdadera pasión: Convertirse en piloto.

“Al final, qué bueno que no se dio, porque no hubiera podido estar en NASCAR. [Me siento] muy contento de que no me hayan escogido en esas visorías de futbol”, comentó, antes de reír.