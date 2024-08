La ciclista mexicana Jacqueline Tamez sufre terrible caída en el Tour de L´avenir Femmes y es operada de emergencia

La última etapa del Tour de L´avenir Femmes, la carrera más importante en la categoría Sub-23 en la que decenas de jóvenes muestran sus capacidades con miras al máximo nivel profesional vivió momentos de preocupación.

Todo después de reportarse la caída en el descenso de la ciclista mexicana Jacqueline Tamez, quien estaba teniendo un extraordinario desempeño dentro del top diez de la competencia.

Un hecho que de inmediato causó la movilización del personal de la competencia, quien trasladó a Tamez a un hospital cercano para su atención.

Teniendo tras estudios y la consulta de los médicos, una cirugía de columna por la fractura de una vértebra que le tenía seriamente lesionada, misma que puso en riesgo su vida.

Por fortuna para la deportista mexicana, la operación tras varios minutos fue un éxito y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, una situación que compartió en sus redes sociales.

EL MENSAJE DE JACQUELINE TAMEZ EN REDES SOCIALES

Luego de la cirugía, la integrante del equipo AR Monex Wmn Pro Cycling Team, utilizó las redes sociales para dejar unas palabras de agradecimiento a Dios, asegurando que fue un milagro.

"Yo creo en los milagros. El dolor insoportable de mi espalda al caerme y no sentir las piernas nisiquiera un poco, el que no te dejen moverte ni medio centímetro, el sufrimiento al trasladado al hospital, los ultrasonidos y espera para la operación, la cara de los doctores de preocupación diciéndome que había mucho riesgo en mi operación por mi vértebra rota y yo solo rezando y firmando una carta de consentimiento para mi operación, la llamada a mi papá. El levantarte y que me digan que fue una operación exitosa y un milagro hizo que se me partiera el corazón. Gracias Dios no me cansaré de agradecértelo nunca, Gracias a la organización del tour de l’avenir femmes por tener la mejor atención médica", escribió.

Jacqueline Tamez ante la publicación recibió varios mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, mismo que agradeció dejando claro que volverá más fuerte para los siguientes retos deportivos.