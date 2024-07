Kylian Mbappé y sus emotivas palabras a Cristiano Ronaldo: "No habrá nadie como él"

La Eurocopa 2024 de Alemania tendrá este viernes uno de los duelos más esperados en los últimos años, el choque entre Francia y Portugal, que tendrán en la cancha el duelo entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

Dos grandes estrellas del futbol mundial, y entre los que existe gran admiración, relación de la que pudo hablar el nuevo jugador del Real Madrid, quien aceptó será un honor enfrentar a su ídolo.

Lee también Emilio Azcárraga sale en defensa del podcast 'Triiisecta': "Prefiero verlos ahí que de fiesta"

"Todo el mundo sabe la admiración que siempre he tenido por Cristiano. Tuve la oportunidad de conocerle y hablar con él muchas veces. Estamos en contacto y siempre trata de darme buenos consejos. Es un honor. Pase lo que pase, seguirá siendo una leyenda del fútbol. Pero espero que pasemos mañana nosotros", dijo.

Lee también Miguel Herrera revela que Rafael Márquez rechazó a la Selección Mexicana

En ese sentido, Mbappé siguió con un mensaje muy importante para Cristiano Ronaldo, al revelar que dejó huella en el deporte, marcando generaciones y dejando su respeto pase lo que pase en la cancha.

"Nunca he envidiado nada. Solo quiero admirar la grandeza de Cristiano. No habrá ninguno así. Ha dejado huella en la historia del fútbol. Ha marcado a generaciones, ha marcado infinidad de goles y ha logrado un gran número de títulos. Siento un gran respeto hacia él, pero mañana espero que no esté tan feliz porque hayamos pasado a semifinales nosotros", finalizó