Para Karina Rodríguez, vestir la camiseta de la Selección Mexicana representa un honor, y que el equipo esté enfocado en cumplir con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial de Brasil 2027, después de dos ediciones de ausencia (Francia 2019 y Australia/Nueva Zelanda 2023), es todo para ella.

“Cada vez que me toca poner la playera de México es un honor, y que todo el país esté trabajando para conseguir eso, es un orgullo”, afirmó para EL UNIVERSAL Deportes la defensa central de las azulcremas.

También reconoció que existe una responsabilidad importante por parte del grupo tricolor, pero aseguró que las futbolistas que han formado parte de las convocatorias están concentradas en cumplir con el proceso para estar en la gran justa el próximo año.

“El equipo y cada una de nosotras que está en cada convocatoria lo está haciendo muy bien y, seguir con el trabajo que tenemos que hacer, es la clave paralograr eso”, señaló Karina.

Rodríguez también destacó el crecimiento que ha tenido la Liga Femenil en los últimos años y consideró que el desarrollo de la competencia puede ser clave para construir una Selección Nacional competitiva a nivel internacional.

“Creo que en general ves que la Liga está creciendo mucho, hasta estos dos campeonatos recientes viste que muchas personas están viendo el futbol femenil”, agregó la zaguera central.

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La defensa también pidió a la afición mantener el apoyo al equipo nacional y aseguró que las jugadoras comparten el deseo de volver a darle alegrías a México.

“Nosotras queremos lograr eso, queremos dar alegrías a este país, a esta afición, entonces a seguir apoyando porque sí se va a lograr”, sentenció.

El combinado verde femenil se enfrentará a Haití en noviembre próximo, en caso de ganar, tendrá su lugar seguro en el Mundial de Brasil 2027.

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