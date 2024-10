Karime, de La Casa de los Famosos, revela a qué jugador de Pumas se llevaría "al cinco letras"

Karime Pindter, una de las finalistas de La Casa de los Famosos, recientemente reveló qué jugador de la Liga MX le parece atractivo, causando sorpresa porque eligió a un miembro de Pumas.

Todo se trató de una dinámica de TUDN en la que fue calificando a varios jugadores del futbol mexicano.

Karime observó la imagen de los futbolistas e iba comentando a dónde iría con ellos.

Cuando vio la foto de Jonathan Dos Santos señaló que "tendría una ida por copas en Barcelona".

Al Chicote Calderón lo llevaría "por una caguama" y a Brian Rodríguez "por unos tacos para que digan qué bárbara". Incluso observó a Carlos Salcedo de quien le gustó el estilo, pero aún mencionó que lo llevaría "por caguamas en la banqueta para que digan, esta con quién viene".

Le tocó el turno a un famoso jugador de Pumas, se trata de Lisandro 'Licha' Magallán, quien es capitán del cuadro universitario y Karime le hizo la propuesta de llevarlo "al cinco letras".

Quien no tuvo la misma suerte fue Cade Cowell el elemento de Chivas no conquistó a la influencer y mencionó "no salgo a ningún lado porque es de las Chivas, ni modo, se queda en la banca".

¿Cuándo juegan los Pumas, equipo al que pertenece Lisandro Magallán?

Los Pumas vienen de ganar la semana al América en el Clásico Capitalino, ahora se enfrentarán a Toluca, un rival que también significa un reto al estar invicto en el Nemesio Díez.

Sábado 5 de octubre

Toluca vs Pumas

19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Piero Quispe puso en ventaja a Pumas ante América