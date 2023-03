Después de una año de incertidumbre sobre su carrera deportiva, Julio César Chávez Jr. volverá a la actividad en el ring al formar parte de una cartelera en la que su padre y Erik 'Terrible' Morales encabeza.

El evento a realizarse en la ciudad de Tijuana el próximo 20 de mayo, podría ser uno de los último en lo que se podría ver al hijo de la 'Leyenda', quien admitió tiene en mente el retiro.

“Me da mucho gusto poder volver a boxeador, porque pues posiblemente no me queden muchos años en el boxeo. Tengo otra oportunidad de subirme al ring, quiero hacerlo de la mejor manera”, comentó en conferencia de prensa.

El boxeador de 37 años de edad, agregó que después de pasar por problemas de adicciones, aprovechará al máximo las oportunidades por el cariño y respeto de los fanáticos.

“Hay tiempo, no me siento viejo en estos pesos. Peleando me puedo cuidar tres cuatro años más. Tiempo no creo que me quede tan poquito. Esta pelea es muy importante porque es un rival que va a seguir, que no viene a perder, viene a ganar. Cuando hay una pelea así, se da cuenta la gente, la afición si todavía tengo con qué”, finalizó.