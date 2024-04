Alberto García Aspe arremete contra Rafa Puente; lo tacha de incongruente

Rafael Puente del Río protagonizó una fuerte pelea en TUDN contra el polémico David Faitelson y esta discusión ha causado gran polémica en redes sociales.

El escándalo llegó a otros programas como Caliente TV, donde Alberto García Aspe criticó la postura del hoy analista, quien señaló a Faitelson de incongruente.

"Es incongruente decir que se va de técnico porque dijo que el periodismo era facilito y están en zona de confort y ahora está de regreso. Eso es incongruencia. Cuando se fue de técnico se atrevió a criticar a la gente con la que está sentado", lanzó exjugador.

Lee también Jorge Álvarez Máynez defiende a Rafa Puente Jr. de David Faitelson

El excapitán de la Selección Mexicana enfatizó la crítica que Puente Jr. lanzó a los periodistas cuando se encontraba en la dirección técnica del Atlas.

"Se me hace incongruente que regrese a los medios, porque si dijo eso, entonces que se ponga a trabajar y que intente seguir siendo técnico", aseveró Beto Aspe.

Ya no es uno son dos personas que trabajan en esos medios, lo que dice Aspe es correcto o eres DT o eres analista o eres Actor pic.twitter.com/ppuDU3i2AV — José C. (@peperockstar80) April 25, 2024

¿Qué le dijo Rafael Puente a David Faitelson?

Rafael Puente y David Faitelson encendieron la mesa de Línea de 4 con una polémica discusión, en la que el extécnico de los Pumas cuestionó al periodista de TUDN.

“Un pinche entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente no te dice… Hay una palabra en tu vida que no te has encargado de llevar y yo sí: congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra”, lanzó Puente.

Lee también 'Chiquimarco' manda mensaje a David Faitelson tras polémica con Rafa Puente Jr: "Eres humano imperfecto"