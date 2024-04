'Chiquimarco' manda mensaje a David Faitelson tras polémica con Rafa Puente Jr: "Eres humano imperfecto"

El reconocido exárbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez, más conocido como 'Chiquimarco', se unió a la polémica que protagonizaron sus compañeros en Televisa, el periodista David Faitelson y el exentrenador Rafael Puente Jr.

Con un mensaje en redes sociales, el ahora analista de arbitraje para Televisa calificó de imperfecto a Faitelson y le aseguró que no ha sabido "cómo superar el estrellato".

"Eres humano imperfecto como todos. El tema es tu posición de perfección que manejas en tus comentarios. Ay de aquel que te confronte que vas por el y en la oportunidad que tienes vas a intentar acabarlo con palabras o internamente en la empresa. Es importante que superes el bullying histórico de todas las empresas que has trabajado y que quizá de niño también vivías. Hoy en Televisa llegaste como estrella y no has sabido superar el estrellato televisivo. Ánimo, levántate y dale para adelante. Un fuerte abrazo campeón" fue el mensaje que publicó el 'árbitro entrenador' en redes sociales.

Dicho mensaje surgió como respuesta al mensaje de disculpas de David, quien escribió lo siguiente: "lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de Línea de 4. Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico. Quiero ofrecer una disculpa sincera a Rafa Puente, a mis compañeros de TUDN y sobre todo a nuestros televidentes".