Jorge Sánchez: Soy el jugador más criticado de la Selección Mexicana

La noche del 29 de diciembre de 2019, Jorge Sánchez jamás la olvidará. Un grave error de él en la segunda mitad de la final ante Rayados le costó a las Águilas el ansiado título 14.

Desde ese momento, su carrera sufrió un parteaguas que, a la fecha, sigue estando presente en el zaguero mexicano que milita en el Porto de Portugal. La afición americanista nunca se lo perdonó y fue una carga que llevó por mucho tiempo.

El surgido en Santos Laguna habló en entrevista para la Selección Mexicana y recordó lo difícil que resultó para él y su familia superar ese momento. Además, asegura que se convirtió en el jugador más criticado en el Tricolor.

“Yo estoy en boca de mucha gente, creo que soy el más criticado en la Selección Mexicana en este tiempo. Yo no tengo nada en contra de la gente, cada uno ve el futbol a su manera y yo entiendo eso”, declaró de manera emotiva.

Sin embargo, el lateral no podía quedarse tanto tiempo en el hoyo y decidió salir adelante y “fortalecerme mentalmente. Hoy en día soy otra persona”.

“Si me van a criticar, que me critiquen, no pasa nada, pero llegó un momento de mi carrera que sí me dolía, me empecé a creer todo lo que me decían y ahí es cuando te afecta… Desde ahí yo mejoré mucho en mi mentalidad”, agregó.