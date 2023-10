Christian Martinoli y su defensa a la personalidad de Hugo Sánchez: "No estamos preparados para su lengua"

El futbol mexicano a lo largo de su historia ha tenido pocos futbolista que han demostrado su calidad en Europa, llegando al grado de ser ídolo, figuras o leyendas.

Sin duda el más destacado es Hugo Sánchez, quien con el cuadro español ganó de forma individual cuatro Trofeos Pichichis y una Bota de Oro.

Logrando en siete temporada con el Real Madrid diez títulos, un total de 208 anotaciones, formando con ello parte del top ten histórico del club.

Cifras que recalcó el periodista Christian Martinoli, quien en entrevista con Ricardo Peláez habló de la importancia de Hugo Sánchez y lo mal que es tratado por su personalidad.

"México no estuvo preparado para su lengua. Hugo se gusta tanto como figura del futbol mundial, a mí me gusta y que diga como Cristiano que es un chingón. Pero en México no estamos listos para escuchar a un cabrón decir yo, yo, yo".

El narrador estelar de TV Azteca, agregó que muchos de los hombres que critican no lo vieron jugar y por ello no lo entienden.

"Metía más de 25 goles por año. Tampoco busques censurarlo o cancelarlo. Si lo hubiera visto jugar sabrían quien es Hugo Sánchez".