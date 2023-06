Jimmy Lozano confiesa que él y Javier Aguirre buscaron dirigir en la MLS

La Major League Soccer (MLS) ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y poco a poco se ha convertido en una liga importante a nivel mundial.

La cantidad de fanáticos sigue en aumento gracias a la calidad de los jugadores que arriban a Estados Unidos y que logran potenciar el nivel futbolista de la MLS.

La realidad es que pasó de ser una liga de retiro a transformarse en una liga atractiva para que los futbolistas continúen con sus carreras, tal es el caso del reciente fichaje de Lionel Messi.

De igual forma, con su crecimiento exponencial, ha llamado la atención de importantes directos técnicos que se interesan en dejar sus países para aterrizar en el futbol estadounidense.

Tal es el caso de Jaime “Jimmy” Lozano, estratega mexicano, que reveló su interés de dirigir en la liga de Estados Unidos por su nivel, pero reconoció que no es nada sencillo.

“He querido entrar a MLS, me encantaría dirigir ahí. Se me hace una gran liga, competitiva y que está creciendo. Me encantaría como proyecto profesional y de vida. Es complicadísimo entrar si no tuviste carrera ahí”.

“Alguna vez lo hablé con Javier Aguirre cuando dirigía al Monterrey en México. Me dijo ‘Jimmy, que anduviste ahí en unas entrevistas con MLS’. Le dije que sí, pero es difícil. Me dijo: ‘Yo tengo años queriendo entrar y no nos quieren, wey’. Es bastante complicado”.