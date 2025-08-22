Jair Pereira, exjugador de las Chivas, ve en la juventud del Rebaño un “mal”; sugiere respaldo de experiencia

La juventud en Chivas y la falta de respaldo de futbolistas más experimentados podrían ser factores que explican por qué el Rebaño no despega en este Apertura 2025. Al menos, así lo considera Jair Pereira, exdefensa central del Rebaño Sagrado.

“Te pasa factura tener jugadores tan jóvenes. Me encanta, pero no están cobijados con gente de gran experiencia. Eso es lo que le falta hoy en día a Chivas”, mencionó.

El llamado Comandante fue capitán y campeón con el cuadro rojiblanco, siendo una figura de experiencia para los jóvenes del equipo durante su estancia. El ahora analista no desconfía de la gran calidad que hay dentro de la escuadra rojiblanca, en específico de los jóvenes que se han abierto paso hacia el primer equipo y también ve futbolistas con veteranía dentro del plantel, pero aun así considera que faltan líderes para arropar a los noveles futbolistas tapatíos. “Hay jugadores que tienen experiencia, pero que deben tomar ese rol de líder y de cobijar a esa gente joven”.

En su último partido contra FC Juárez, Milito presentó un once titular con un promedio de edad de 25.3 años, Luis Romo y Erick Gutiérrez fueron los más veteranos (ambos con 30 años), mientras que los de menor edad fueron Bryan y Armando González (22 años).

Desde su llegada a la Perla Tapatía, Pereira mostró un gran carácter, convirtiéndose en un referente en el vestuario. Es por eso que sabe del peso que tiene enfundarse en la playera rayada. Alberto Vargas