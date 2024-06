Jaime Lozano, el técnico que marcó la carrera de Jordi Cortizo

En agosto de 2017, Jordi Cortizo hizo su debut en Primera División. La inolvidable primera oportunidad le llegó en el Querétaro cuando era dirigido por Jaime Lozano, técnico que lo tuvo desde la extinta categoría Sub-20.

Seis años después, su debut en Selección Mexicana se dio también bajo el mando del ‘Jimmy’. Cortizo recibió la oportunidad en 2023 en un encuentro amistoso ante Australia.

“Del Jimmy… mucho agradecimiento porque me debutó desde la Sub 20, en la Liga, me trajo acá. Es un entrenador que sin duda alguna marcó mi carrera y siempre lo recordaré con mucho cariño”, comenta Jordi en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes .

Ahora, el destino los reúne de nuevo, pero esta vez en una competencia de alta calidad como lo es la Copa América y para el actual futbolista del Monterrey, no hay mejor opción que Lozano Espín para comandar al Tricolor.

“Tiene poco más de un año aquí, ya tiene un título de Copa Oro, va en su proceso, lo está haciendo bien y ahora es la primera vez que va a tener la oportunidad de trabajar con nosotros en una concentración más larga”, declaró el ex del Puebla.

“Jimmy nos aporta mucho porque además tiene un gran carácter, sabe manejar muy bien las cosas, tiene carisma, sabe dialogar con el jugador y creo que eso es muy importante”, agregó.

Jordi Cortizo minimiza las críticas contra Jimmy Lozano

El fracaso en la Nations League 2024, donde cayeron en la Final contra Estados Unidos, aunado a los malos resultados que se obtuvieron en los amistosos contra Brasil y Uruguay, tienen a Jaime Lozano en el blanco de las críticas.

Sin embargo, Jordi Cortizo resta importancia al tema y considera que hay cuestionamiento que ni si quiera corresponden al actual timonel de la Selección Mexicana.