En la convocatoria de 31 elementos que anunció Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana el pasado mes de mayo para la gira previa a la Copa América, el nombre del atacante Jordi Cortizo, a pesar de su gran momento en Rayados, no apareció; sin embargo, una lesión muscular de Diego Lainez le abrió el camino para subirse al barco tricolor y quedar en la lista final.

Noticia que impidió las vacaciones del atacante del Monterrey, luego de su eliminación en semifinales de la Liga MX; pero sin duda, el anuncio alegró al futbolista de 27 años.

“Lo he dicho muchas veces, es lo mejor que me ha pasado y no podría decirte que hay una excusa o que prefiero estar de vacaciones, porque no es así. Representar a tu país es el gran orgullo en cualquier deporte”, aseguró Cortizo en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Pero ser seleccionado no es tan sencillo. Cargar con presión extra a la que se vive día a día con su club, alejarse de su familia, recibir críticas, entre otros factores, podrían nublar el objetivo del convocado.

“Como persona hay que buscar las formas, porque es una realidad que somos humanos, aunque a veces no lo crean… A mis compañeros que tienen tantos años en la Selección habrá que preguntarles cómo le hacen, yo que llevo un año, pues tengo ya un año sin vacaciones y la vez pasada jugamos contra Colombia, ahora me sumo acá y obviamente a veces tomamos un descanso mental, porque estás compitiendo siempre en tu club, lo que mentalmente es desgastante, hay que estar en buena forma”, asevera el surgido del Querétaro.

Para él, es impensable creer que ir con la Selección Mexicana es lo peor, y aunque confiesa que los días pueden ser estresantes, sabe que en la actualidad se cuenta con todas las herramientas para sobrellevar la situación en las concentraciones del combinado nacional.

“No porque sea lo peor estar en la Selección, porque no, pero quizás lo puedas desquitar por otro lado o estés un poco estresado o más irritable de lo normal por una concentración tan larga, pero hoy en día tenemos todas las herramientas como el coaching, nos han manejado bien los tiempos, sabemos cuándo podemos hacer algo o poder distraernos, creo que eso ya se maneja hoy en día muy bien para que el jugador mentalmente esté mejor”, concluyó el ex del Puebla y Xolos de Tijuana.