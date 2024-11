Gustavo Ayón sugiere a los jóvenes no copiar el basquetbol de los estadounidenses

Gustavo Ayón jugó en la NBA, conoció a fondo la Liga más importante de baloncesto y —en el camino— descubrió que el mexicano ha cometido un gran error en cuanto a su preparación, para buscar un lugar en el deporte ráfaga.

El nayarita reveló, en charla con EL UNIVERSAL Deportes, la clave para que todo aquel tricolor que aspire a formar parte del basquetbol de alto rendimiento en otras partes del mundo tenga el éxito deseado.

“Siempre he sido crítico. ¿A quién nos parecemos más, a los estadounidenses o a los europeos y sudamericanos?, ¿físicamente, con quiénes tenemos similitud en cualidades?”, cuestionó Ayón, quien dio paso a su teoría: “[Nos parecemos] a los de Europa, a los de Sudamérica. Hay que jugar como ellos, ¿por qué queremos jugar como los estadounidenses, si no tenemos el físico de ellos? Hay que utilizar otro tipo de juego, el mental, la cabeza”.

Gustavo reiteró que, para quienes tengan estas aspiraciones, es importante dejar a un lado “el mundo NBA”, para “enfocarse en lo que nosotros somos buenos y en las cualidades que tenemos. Debemos enfocar eso, en cómo desarrollar el basquetbol en nuestro país”.

El exbasquetbolista señaló que el entorno del jugador es importante para la toma de decisiones, y recordó lo que vivió antes de partir al viejo continente, en sus primeros años de carrera profesional: “Cuando decidí irme a España, el 99% de los jugadores me decía ‘¿a qué te vas?’. Sólo hubo una persona que me dijo ‘sí, vete, pero no vuelvas’”. Y finalizó: “Es importante que los jóvenes elijan bien a sus amistades y que los padres apoyen los sueños de sus hijos”.

