Gamergy 2024: LLA prepara una final nostálgica entre R7 e Infinity

Con un nudo en la garganta y con sentimientos encontrados, fue como los jugadores de Movistar R7 e Infinity, llegaron a la conferencia de prensa para cerrar un ciclo en el mundo del LLA 2024.

Previo a lo que será la gran final del Clausura 2024 en Gamergy; Khynm, Ceo, Oddie, Biblos (por R7) y Autoboost, Zoen, Grell, Monrrow (por Infinity), se mostraron alegres por llegar a la instancia final, pero nostálgicos por que será la última.

Su futuro como franquicia es incierto, pero llegar a Worlds 2024 es la meta, el sueño y el objetivo de estos equipos que buscarán la gloria eterna y dejar en alto el nombre de Latinoamérica.

Para Diego Foresi, CEO de Infinity, el ser un equipo competitivo y llegar a la última final de la región, es un sueño, por lo que regresar a Costa Rica con el título, es un ret

“El deporte puede ser tan reconfortante como trágico. Venimos de varios años trágicos y esto es una revancha deportiva. Es una profunda emoción lo que tengo por mis jugadores y staff, venir del fondo de la tabla y sacar al actual campeón (Isurus Gaming) es sobresaliente. Es la última final del LLA, lo que quiero es ganarla, disfrutarla y espero no sufrirla tanto no quiero que dure cinco partidas ojalá que dure tres”, exclamó entre risas Foresi.

Por su parte, Carlos 'Biblos' Gibran, CEO y fundador de R7, llega a esta final con una sensación extraña: “Estamos desde que inició el competitivo, de tristeza, como lo conocemos va a terminar, pero estamos seguros de la organización que somos. Esta última final que sea para la fanática y los que siguen la escena del LLA.

R7 busca ser el más ganador del LLA

Desde que se creó la liga Latinoamérica de LoL, Rainbowl7 se ha convertido en el protagonista de la liga junto a Isurus. Ambos tienen tres títulos y es la oportunidad de oro para ser el máxima ganador, así lo considera Oddie, jugador del equipo arcoíris.

“Nos falta uno para ser el equipo más ganador. Esto para mi es un plus, ganar una copa más me da igual, pero ser el mejor si quiero. El hecho de no saber qué pasará mañana, lo hace más entretenido”, confesó en rueda de prensa.

Infinty apuesta por la revancha deportiva

En el 2018 se enfrentaron en una final y R7 fue el vencedor. Hoy que se acaba la liga y que el destino los vuelve a poner en el camino, Monrrow no quiere desaprovechar la oportunidad de vencerlos.

“La liga se nos acaba, es un punto triste aunque ganemos. Mañana sabremos qué sucede. Sabemos que R7 es el favorito, nosotros venimos por el camino largo”, manifestó el jugador del equipo infinito.

Y añadió: “Nosotros subimos de circuito hace años, con el objetivo de marcar diferencia en otros equipos, el rival a vencer se nos vuelve aparecer, nos encontramos de nuevo y es súper importante, una rivalidad importante de muchos años, es la mejor final que pudimos ver jugado”.

¿Cuándo es la final y dónde se jugará?

La final de la Liga Latinoamericana de League of Legends se realizará este 24 de agosto del 2024 en el estadio de Telcel. En punto de las 15 horas se realizará el magno evento.

Movistar R7 e Infinity, serán los protagonistas de este cierre del Clausura 2024. Un torneo en el que “Los Arcoíris” fueron el rival a vencer y los “Infinito” tuvieron que remar contracorriente para llegar a la etapa final.

Lo que se verá en Gamergy - el evento más importante de videojuegos y esports- será algo único e inolvidable para los jugadores, ya que comienza una nueva etapa de LLA.

